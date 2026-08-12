Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
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12.08.2026 20:27:13
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit kräftigen Verlusten
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 5,9 Prozent auf 8,38 USD.
Das Papier von Trump Media Technology gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 5,9 Prozent auf 8,38 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 8,32 USD. Bei 8,91 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 979'014 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.
Am 27.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 18,97 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Kursplus von 126,37 Prozent wieder erreichen. Am 27.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,96 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Am 10.08.2026 lud Trump Media Technology zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Trump Media Technology vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,86 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 89,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.67 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 880000,00 USD in den Büchern gestanden.
Die Trump Media Technology-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.
Redaktion finanzen.ch
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