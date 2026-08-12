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12.08.2026 16:29:00

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verzeichnet am Nachmittag Verluste

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 8,71 USD ab.

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Die Trump Media Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,2 Prozent auf 8,71 USD ab. In der Spitze büsste die Trump Media Technology-Aktie bis auf 8,56 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,91 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 306'437 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Am 27.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 18,97 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 117,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Trump Media Technology-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.06.2026 (6,96 USD). Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 25,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Trump Media Technology liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Trump Media Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,08 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.67 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 89,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 880000,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ESB Professional / Shutterstock.com
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