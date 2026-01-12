Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
|
12.01.2026 20:27:13
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology gibt am Montagabend nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Trump Media Technology. Der Trump Media Technology-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,8 Prozent auf 14,01 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 14,01 USD. Bei 13,92 USD markierte die Trump Media Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 14,47 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 564'692 Trump Media Technology-Aktien.
Am 18.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,45 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 210,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,18 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 37,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Trump Media Technology am 07.11.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology ein EPS von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Trump Media Technology in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,96 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 970000,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.01 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
