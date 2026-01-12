Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’425 0.0%  SPI 18’499 0.0%  Dow 49’536 0.1%  DAX 25’405 0.6%  Euro 0.9302 -0.1%  EStoxx50 6’016 0.3%  Gold 4’616 2.4%  Bitcoin 73’131 0.5%  Dollar 0.7972 -0.4%  Öl 64.0 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Swiss Re12688156NVIDIA994529Novartis1200526Zurich Insurance1107539Idorsia36346343
Top News
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Montagabend um die Kurse der Rohstoffe
Paramount-Aktie höher: Klage in Übernahmeschlacht um Warner-Konzern eingereicht
Aktien von Alibaba, Meituan und JD.com steigen: China geht gegen exzessiven Preiswettbewerb vor
Amazon-Aktie nach schwachem Börsenjahr: Chancen auf Trendwende?
Abivax-Aktie nach Übernahmegerüchten durch Eli Lilly beflügelt
Suche...
eToro entdecken

Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.01.2026 20:27:13

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology gibt am Montagabend nach

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology gibt am Montagabend nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Trump Media Technology. Der Trump Media Technology-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,8 Prozent auf 14,01 USD.

Trump Media & Technology
11.26 CHF -1.08%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 14,01 USD. Bei 13,92 USD markierte die Trump Media Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 14,47 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 564'692 Trump Media Technology-Aktien.

Am 18.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,45 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 210,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,18 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 37,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Trump Media Technology am 07.11.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology ein EPS von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Trump Media Technology in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,96 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 970000,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.01 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

TMTG-Aktie schnellt hoch: Trump Media wagt Milliarden-Deal im Nuklearsektor

US-Kongress plant strengere Krypto-Regeln - mögliche Auswirkungen auf Trump

TMTG-Aktie steigt dennoch: Trump Media meldet deutliche Verluste in Q3


Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu Trump Media & Technology

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?