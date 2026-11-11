|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.11.2026 20:27:13
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Mittwochabend mit sattem Kursplus
Die Aktie von Trump Media Technology zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 25,2 Prozent im Plus bei 5,36 USD.
Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 25,2 Prozent im Plus bei 5,36 USD. Den Tageshöchststand markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 5,48 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,44 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2'036'511 Trump Media Technology-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 17,08 USD erreichte der Titel am 20.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Trump Media Technology-Aktie somit 68,62 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2026 Kursverluste bis auf 3,80 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Verlust von 29,10 Prozent wieder erreichen.
Trump Media Technology veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,20 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Trump Media Technology mit einem Umsatz von insgesamt 2.97 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 970000,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 206,19 Prozent gesteigert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie
Gespräche mit Israel: Libanons Präsident reist für Trump-Treffen nach Washington
TMTG-Aktie im Fokus: Nach CEO-Wechsel Diskussionen über Strategie und Führung
Trump Media-Aktie im Visier: Finanzielle Lage bleibt angespannt - Truth Social bald an der Börse?
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Trump Media & Technology
Analysen zu Trump Media & Technology
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Trump Media & Technology am 11.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs. An den US-Börsen zeigt sich ein schwächerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.