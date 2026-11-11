Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Mittwochabend mit sattem Kursplus

Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 25,2 Prozent im Plus bei 5,36 USD. Den Tageshöchststand markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 5,48 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,44 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2'036'511 Trump Media Technology-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,08 USD erreichte der Titel am 20.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Trump Media Technology-Aktie somit 68,62 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2026 Kursverluste bis auf 3,80 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Verlust von 29,10 Prozent wieder erreichen.

Trump Media Technology veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,20 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Trump Media Technology mit einem Umsatz von insgesamt 2.97 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 970000,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 206,19 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen.

Redaktion finanzen.ch

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