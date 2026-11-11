Trump Media Technology Aktie News: Anleger decken sich am Mittwochnachmittag mit Trump Media Technology ein

Um 16:28 Uhr stieg die Trump Media Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 16,2 Prozent auf 4,98 USD. Bei 4,98 USD erreichte die Trump Media Technology-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,44 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 577'908 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 17,08 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 243,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,80 USD ab. Mit einem Kursverlust von 23,62 Prozent würde die Trump Media Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Trump Media Technology liess sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,38 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Trump Media Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.97 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 206,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 970000,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.02.2027 erwartet.

Redaktion finanzen.ch

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