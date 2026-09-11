Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
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11.09.2026 20:27:13
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology büsst am Abend ein
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Trump Media Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 8,77 USD ab.
Die Trump Media Technology-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 0,1 Prozent auf 8,77 USD nach. Im Tief verlor die Trump Media Technology-Aktie bis auf 8,74 USD. Bei 8,90 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 243'331 Trump Media Technology-Aktien.
Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,97 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 104,85 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2026 auf bis zu 6,96 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 26,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Trump Media Technology am 10.08.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Trump Media Technology ein Ergebnis je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 89,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.67 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 880000,00 USD im Vorjahreszeitraum.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Trump Media Technology am 05.11.2026 vorlegen.
Redaktion finanzen.ch
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