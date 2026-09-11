Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.09.2026 16:29:00
Trump Media Technology Aktie News: Anleger schicken Trump Media Technology am Nachmittag ins Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 8,90 USD.
Die Trump Media Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 8,90 USD. Die Trump Media Technology-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,95 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 8,90 USD. Zuletzt wechselten 107'516 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 17,97 USD. 101,85 Prozent Plus fehlen der Trump Media Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 6,96 USD fiel das Papier am 27.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 21,80 Prozent Luft nach unten.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Trump Media Technology am 10.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Trump Media Technology ein Ergebnis je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Trump Media Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.67 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 89,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 880000,00 USD erwirtschaftet worden waren.
Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie
Gespräche mit Israel: Libanons Präsident reist für Trump-Treffen nach Washington
TMTG-Aktie im Fokus: Nach CEO-Wechsel Diskussionen über Strategie und Führung
Trump Media-Aktie im Visier: Finanzielle Lage bleibt angespannt - Truth Social bald an der Börse?
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Trump Media & Technology
|
20:27
|Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology büsst am Abend ein (finanzen.ch)
|
16:29
|Trump Media Technology Aktie News: Anleger schicken Trump Media Technology am Nachmittag ins Plus (finanzen.ch)
|
18.07.26
|Gespräche mit Israel: Libanons Präsident reist für Trump-Treffen nach Washington (AWP)
|
07.06.26
|Neue Proteste gegen Bauprojekt von Trump-Schwiegersohn in Albanien (AWP)
|
22.04.26
|TMTG-Aktie im Fokus: Nach CEO-Wechsel Diskussionen über Strategie und Führung (finanzen.net)
|
22.03.26
|Trump gibt sich trotzig: Haben Iran von der Landkarte gefegt (AWP)
|
21.03.26
|Haushaltsblockade: Trump droht mit ICE-Einsatz an Flughäfen (AWP)
Analysen zu Trump Media & Technology
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow stärker -- SMI und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel etwas zu. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.