Trump Media Technology Aktie News: Anleger schicken Trump Media Technology am Nachmittag ins Plus

Die Trump Media Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 8,90 USD. Die Trump Media Technology-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,95 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 8,90 USD. Zuletzt wechselten 107'516 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 17,97 USD. 101,85 Prozent Plus fehlen der Trump Media Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 6,96 USD fiel das Papier am 27.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 21,80 Prozent Luft nach unten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Trump Media Technology am 10.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Trump Media Technology ein Ergebnis je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Trump Media Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.67 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 89,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 880000,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Redaktion finanzen.ch

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