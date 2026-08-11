Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
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11.08.2026 20:27:13
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend im Minusbereich
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 5,0 Prozent auf 8,93 USD ab.
Die Trump Media Technology-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 5,0 Prozent auf 8,93 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Trump Media Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,80 USD aus. Bei 9,37 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 886'920 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 18,97 USD erreichte der Titel am 27.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Kursplus von 112,55 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,96 USD. Dieser Wert wurde am 27.06.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 22,02 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Zahlen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Trump Media Technology am 08.05.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,47 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology ein EPS von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -1,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 880000,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 870000,00 USD.
Trump Media Technology wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.
Redaktion finanzen.ch
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