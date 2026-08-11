Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology tendiert am Nachmittag tiefer

Die Trump Media Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 9,35 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Trump Media Technology-Aktie bis auf 9,03 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,37 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 373'702 Trump Media Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.08.2025 bei 18,97 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 103,00 Prozent hinzugewinnen. Am 27.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,96 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 25,52 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Trump Media Technology liess sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,47 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Trump Media Technology im vergangenen Quartal 870000,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -1,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Trump Media Technology 880000,00 USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Redaktion finanzen.ch

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