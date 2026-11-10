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10.11.2026 20:27:13
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verteuert sich am Dienstagabend kräftig
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Trump Media Technology. Zuletzt ging es für das Trump Media Technology-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 5,5 Prozent auf 4,29 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die Trump Media Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 5,5 Prozent auf 4,29 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 4,64 USD. Bei 4,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1'699'116 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.
Bei 17,08 USD markierte der Titel am 20.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 298,60 Prozent Plus fehlen der Trump Media Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.11.2026 bei 3,80 USD. Mit Abgaben von 11,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Am 10.08.2026 hat Trump Media Technology in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Trump Media Technology vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,86 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Trump Media Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.67 Mio. USD im Vergleich zu 970000,00 USD im Vorjahresquartal.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Trump Media Technology wird am 26.02.2027 gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Trump Media Technology möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Trump Media & Technology
Analysen zu Trump Media & Technology
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Trump Media & Technology am 10.11.2026
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