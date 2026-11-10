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10.11.2026 16:29:00
Trump Media Technology Aktie News: Anleger decken sich am Dienstagnachmittag mit Trump Media Technology ein
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Das Papier von Trump Media Technology legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 7,4 Prozent auf 4,36 USD.
Die Trump Media Technology-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 7,4 Prozent auf 4,36 USD. Bei 4,37 USD erreichte die Trump Media Technology-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,00 USD. Bisher wurden heute 673'782 Trump Media Technology-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,08 USD. Dieser Kurs wurde am 20.12.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Trump Media Technology-Aktie 291,74 Prozent zulegen. Am 06.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,84 Prozent.
Am 10.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.67 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 970000,00 USD umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2027 terminiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Trump Media Technology-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.
Redaktion finanzen.ch
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