Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
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10.09.2026 20:27:13
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit Aufschlag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Trump Media Technology. Zuletzt konnte die Aktie von Trump Media Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,0 Prozent auf 8,88 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das Trump Media Technology-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 8,88 USD. Der Kurs der Trump Media Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,02 USD zu. Bei 8,53 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Trump Media Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 450'714 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 17,97 USD. 102,31 Prozent Plus fehlen der Trump Media Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 6,96 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Trump Media Technology am 10.08.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 89,77 Prozent auf 1.67 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 880000,00 USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Redaktion finanzen.ch
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