Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.09.2026 16:29:00
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 8,69 USD ab.
Die Trump Media Technology-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 8,69 USD nach. Das Tagestief markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 8,49 USD. Bei 8,53 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Trump Media Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 130'918 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 17,97 USD. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 51,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 6,96 USD fiel das Papier am 27.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie.
Am 10.08.2026 lud Trump Media Technology zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology -0,08 USD je Aktie generiert. Trump Media Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.67 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 89,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 880000,00 USD erwirtschaftet worden waren.
Die Trump Media Technology-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie
Gespräche mit Israel: Libanons Präsident reist für Trump-Treffen nach Washington
TMTG-Aktie im Fokus: Nach CEO-Wechsel Diskussionen über Strategie und Führung
Trump Media-Aktie im Visier: Finanzielle Lage bleibt angespannt - Truth Social bald an der Börse?
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Trump Media & Technology
|
20:27
|Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
16:29
|Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
18.07.26
|Gespräche mit Israel: Libanons Präsident reist für Trump-Treffen nach Washington (AWP)
|
07.06.26
|Neue Proteste gegen Bauprojekt von Trump-Schwiegersohn in Albanien (AWP)
|
22.04.26
|TMTG-Aktie im Fokus: Nach CEO-Wechsel Diskussionen über Strategie und Führung (finanzen.net)
|
22.03.26
|Trump gibt sich trotzig: Haben Iran von der Landkarte gefegt (AWP)
|
21.03.26
|Haushaltsblockade: Trump droht mit ICE-Einsatz an Flughäfen (AWP)