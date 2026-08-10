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10.08.2026 20:27:13

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology fällt am Montagabend tief

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology fällt am Montagabend tief

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Trump Media Technology. Das Papier von Trump Media Technology gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 10,2 Prozent auf 9,17 USD abwärts.

Trump Media & Technology
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Die Trump Media Technology-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 10,2 Prozent auf 9,17 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Trump Media Technology-Aktie bisher bei 9,16 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,03 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 870'428 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Bei 18,97 USD erreichte der Titel am 27.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 106,98 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,96 USD am 27.06.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 08.05.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Trump Media Technology vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,47 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Trump Media Technology in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -1,14 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 870000,00 USD im Vergleich zu 880000,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Redaktion finanzen.ch

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