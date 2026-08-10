Trump Media Technology Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf Trump Media Technology

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 9,0 Prozent auf 9,29 USD. Im Tief verlor die Trump Media Technology-Aktie bis auf 9,27 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,03 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 396'506 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Am 27.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,97 USD an. Mit einem Zuwachs von 104,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,96 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,08 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Trump Media Technology liess sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Trump Media Technology ein Ergebnis je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Trump Media Technology im vergangenen Quartal 870000,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -1,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Trump Media Technology 880000,00 USD umsetzen können.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Trump Media Technology wird am 05.11.2026 gerechnet.

Redaktion finanzen.ch

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