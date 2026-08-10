Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
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10.08.2026 16:29:00
Trump Media Technology Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf Trump Media Technology
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Das Papier von Trump Media Technology gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 9,0 Prozent auf 9,29 USD abwärts.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 9,0 Prozent auf 9,29 USD. Im Tief verlor die Trump Media Technology-Aktie bis auf 9,27 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,03 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 396'506 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.
Am 27.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,97 USD an. Mit einem Zuwachs von 104,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,96 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,08 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Trump Media Technology liess sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Trump Media Technology ein Ergebnis je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Trump Media Technology im vergangenen Quartal 870000,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -1,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Trump Media Technology 880000,00 USD umsetzen können.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Trump Media Technology wird am 05.11.2026 gerechnet.
Redaktion finanzen.ch
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