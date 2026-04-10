Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend gefragt

Die Trump Media Technology-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 9,34 USD. Im Tageshoch stieg die Trump Media Technology-Aktie bis auf 9,47 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 9,35 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Trump Media Technology-Aktien beläuft sich auf 313'129 Stück.

Am 15.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 27,77 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 197,32 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.03.2026 bei 8,31 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Verlust von 11,03 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Trump Media Technology am 27.02.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,37 USD gegenüber -0,17 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Trump Media Technology 1.01 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch

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