SMI 13'065 0.5%  SPI 18'122 0.9%  Dow 47'768 0.1%  DAX 23'969 2.4%  Euro 0.9044 0.1%  EStoxx50 5'837 2.7%  Gold 5'193 0.9%  Bitcoin 54'617 2.5%  Dollar 0.7790 0.2%  Öl 91.2 1.5% 
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend
Lufthansa-Aktie legt zu: Streit um Gehalt und Altersversorgung - Pilotenstreik angekündigt
Finanzierung steht: Rio Tinto entwickelt Lithiumprojekt Rincon weiter - Aktie im Blick
Vertex-Aktie im Aufwind: Studie signalisiert Milliardenpotenzial im Nephrologie-Segment
Gigantischer Datenvorsprung bei Tesla-Aktie: FSD erreicht 8 Milliarden Meilen vor Europa-Start
Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058

10.03.2026 20:27:13

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology fällt am Dienstagabend

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 10,19 USD abwärts.

Trump Media & Technology
7.96 CHF 0.99%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,8 Prozent auf 10,19 USD. Im Tief verlor die Trump Media Technology-Aktie bis auf 10,13 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,22 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 416'348 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Bei 27,77 USD erreichte der Titel am 15.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Kursplus von 172,52 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,90 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 2,85 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Trump Media Technology am 27.02.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Trump Media Technology ein Ergebnis je Aktie von -0,17 USD vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.01 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 1.00 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com

