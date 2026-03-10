Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology fällt am Dienstagabend

Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,8 Prozent auf 10,19 USD. Im Tief verlor die Trump Media Technology-Aktie bis auf 10,13 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,22 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 416'348 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Bei 27,77 USD erreichte der Titel am 15.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Kursplus von 172,52 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,90 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 2,85 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Trump Media Technology am 27.02.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Trump Media Technology ein Ergebnis je Aktie von -0,17 USD vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.01 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 1.00 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

