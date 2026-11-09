Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology präsentiert sich am Abend fester

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 4,02 USD zu. Im Tageshoch stieg die Trump Media Technology-Aktie bis auf 4,17 USD. Bei 3,95 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 692'252 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,08 USD erreichte der Titel am 20.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 325,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.11.2026 (3,80 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 5,35 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 10.08.2026 hat Trump Media Technology die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,86 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,20 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 72,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.67 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 970000,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2027 terminiert. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Trump Media Technology.

Redaktion finanzen.ch

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