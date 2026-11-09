Trump Media Technology Aktie News: Anleger greifen bei Trump Media Technology am Nachmittag zu

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 4,06 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Trump Media Technology-Aktie bisher bei 4,13 USD. Bei 3,95 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 314'760 Trump Media Technology-Aktien.

Bei 17,08 USD erreichte der Titel am 20.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 321,21 Prozent Luft nach oben. Am 06.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,80 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,29 Prozent würde die Trump Media Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 10.08.2026 lud Trump Media Technology zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Trump Media Technology vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,86 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Trump Media Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.67 Mio. USD im Vergleich zu 970000,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Trump Media Technology rechnen Experten am 11.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

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