|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.11.2026 16:29:00
Trump Media Technology Aktie News: Anleger greifen bei Trump Media Technology am Nachmittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Zuletzt stieg die Trump Media Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 4,06 USD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 4,06 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Trump Media Technology-Aktie bisher bei 4,13 USD. Bei 3,95 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 314'760 Trump Media Technology-Aktien.
Bei 17,08 USD erreichte der Titel am 20.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 321,21 Prozent Luft nach oben. Am 06.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,80 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,29 Prozent würde die Trump Media Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Am 10.08.2026 lud Trump Media Technology zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Trump Media Technology vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,86 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Trump Media Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.67 Mio. USD im Vergleich zu 970000,00 USD im Vorjahresquartal.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Trump Media Technology rechnen Experten am 11.11.2027.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie
Gespräche mit Israel: Libanons Präsident reist für Trump-Treffen nach Washington
TMTG-Aktie im Fokus: Nach CEO-Wechsel Diskussionen über Strategie und Führung
Trump Media-Aktie im Visier: Finanzielle Lage bleibt angespannt - Truth Social bald an der Börse?
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Trump Media & Technology
|
16:29
|Trump Media Technology Aktie News: Anleger greifen bei Trump Media Technology am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit Verlusten (finanzen.ch)
|
10.10.26
|Trump: Katie Zacharia wird neue Sprecherin des Weissen Hauses (AWP)
|
10.10.26
|Kreml: Weder Putin noch Trump wollte zuerst auflegen (AWP)
|
27.09.26
|Prozess um angebliche Drohung Comeys gegen Trump erst 2027 (AWP)
|
18.07.26
|Gespräche mit Israel: Libanons Präsident reist für Trump-Treffen nach Washington (AWP)
|
07.06.26
|Neue Proteste gegen Bauprojekt von Trump-Schwiegersohn in Albanien (AWP)
Analysen zu Trump Media & Technology
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex noch deutlicher zulegte. Die Börsen in Asien verbuchten am Montag mehrheitlich Gewinne.