Trump Media Technology Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Trump Media Technology

Die Trump Media Technology-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 8,13 USD. In der Spitze büsste die Trump Media Technology-Aktie bis auf 8,08 USD ein. Mit einem Wert von 8,37 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 334'835 Trump Media Technology-Aktien gehandelt.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,46 USD. Gewinne von 114,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2026 Kursverluste bis auf 6,96 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Trump Media Technology am 10.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 89,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.67 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 880000,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Trump Media Technology wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

Gespräche mit Israel: Libanons Präsident reist für Trump-Treffen nach Washington

TMTG-Aktie im Fokus: Nach CEO-Wechsel Diskussionen über Strategie und Führung

Trump Media-Aktie im Visier: Finanzielle Lage bleibt angespannt - Truth Social bald an der Börse?