Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
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09.10.2026 16:29:00
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology gewinnt am Nachmittag an Boden
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Zuletzt ging es für das Trump Media Technology-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 8,29 USD.
Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 8,29 USD. Der Kurs der Trump Media Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,43 USD zu. Bei 8,37 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Trump Media Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 143'641 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,46 USD) erklomm das Papier am 10.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Kursplus von 110,62 Prozent wieder erreichen. Am 27.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,96 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Trump Media Technology liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.67 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 880000,00 USD umgesetzt worden waren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.
Redaktion finanzen.ch
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