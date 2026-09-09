Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verzeichnet am Abend Verluste

Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 4,9 Prozent auf 8,78 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Trump Media Technology-Aktie bis auf 8,77 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,21 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Trump Media Technology-Aktien beläuft sich auf 508'696 Stück.

Am 07.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,97 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 104,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2026 bei 6,96 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Trump Media Technology am 10.08.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD gegenüber -0,08 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 89,77 Prozent auf 1.67 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 880000,00 USD erwirtschaftet worden.

Trump Media Technology wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

Gespräche mit Israel: Libanons Präsident reist für Trump-Treffen nach Washington

TMTG-Aktie im Fokus: Nach CEO-Wechsel Diskussionen über Strategie und Führung

Trump Media-Aktie im Visier: Finanzielle Lage bleibt angespannt - Truth Social bald an der Börse?