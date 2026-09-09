Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,7 Prozent auf 9,07 USD. Im Tief verlor die Trump Media Technology-Aktie bis auf 9,05 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,21 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 83'568 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 17,97 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Kursplus von 98,07 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.06.2026 bei 6,96 USD. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 30,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 10.08.2026 hat Trump Media Technology die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD gegenüber -0,08 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 1.67 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 89,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 880000,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Trump Media Technology veröffentlicht werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

Gespräche mit Israel: Libanons Präsident reist für Trump-Treffen nach Washington

TMTG-Aktie im Fokus: Nach CEO-Wechsel Diskussionen über Strategie und Führung

Trump Media-Aktie im Visier: Finanzielle Lage bleibt angespannt - Truth Social bald an der Börse?