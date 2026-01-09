Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Freitagabend gesucht

Um 20:26 Uhr stieg die Trump Media Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 14,32 USD. Kurzfristig markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 14,41 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,23 USD. Zuletzt wechselten 591'565 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.01.2025 bei 43,45 USD. Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 67,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 10,18 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 40,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 07.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Trump Media Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,10 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,96 Prozent auf 970000,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Trump Media Technology 1.01 Mio. USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch

