Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’422 0.5%  SPI 18’503 0.5%  Dow 49’525 0.5%  DAX 25’262 0.5%  Euro 0.9320 0.1%  EStoxx50 5’997 1.6%  Gold 4’501 0.5%  Bitcoin 72’347 -0.5%  Dollar 0.8011 0.3%  Öl 63.2 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335NVIDIA994529UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539Partners Group2460882
Top News
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
Jim Chanos warnt: Bilanzierungsrisiken könnten Tech-Aktien und NVIDIA-Partner treffen
Chainalysis Report 2025: Krypto-Diebstähle erreichen neuen Rekord - SOL und ETH besonders betroffen
SHIBA INU: Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte
Chainlink: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre
Suche...
eToro entdecken

Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.01.2026 20:27:13

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Freitagabend gesucht

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Freitagabend gesucht

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Trump Media Technology legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,3 Prozent auf 14,32 USD.

Trump Media & Technology
11.39 CHF 1.03%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr stieg die Trump Media Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 14,32 USD. Kurzfristig markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 14,41 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,23 USD. Zuletzt wechselten 591'565 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.01.2025 bei 43,45 USD. Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 67,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 10,18 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 40,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 07.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Trump Media Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,10 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,96 Prozent auf 970000,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Trump Media Technology 1.01 Mio. USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

TMTG-Aktie schnellt hoch: Trump Media wagt Milliarden-Deal im Nuklearsektor

US-Kongress plant strengere Krypto-Regeln - mögliche Auswirkungen auf Trump

TMTG-Aktie steigt dennoch: Trump Media meldet deutliche Verluste in Q3


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com