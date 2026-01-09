Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
09.01.2026 20:27:13
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Freitagabend gesucht
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Trump Media Technology legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,3 Prozent auf 14,32 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die Trump Media Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 14,32 USD. Kurzfristig markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 14,41 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,23 USD. Zuletzt wechselten 591'565 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.01.2025 bei 43,45 USD. Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 67,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 10,18 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 40,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Am 07.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Trump Media Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,10 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,96 Prozent auf 970000,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Trump Media Technology 1.01 Mio. USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
