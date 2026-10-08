Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology tendiert am Donnerstagabend schwächer

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 8,14 USD. Das Tagestief markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 8,07 USD. Bei 8,14 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 213'197 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,46 USD) erklomm das Papier am 10.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 114,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie. Bei 6,96 USD erreichte der Anteilsschein am 27.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 16,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Trump Media Technology am 10.08.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,86 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1.67 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Trump Media Technology 880000,00 USD umgesetzt.

Die Trump Media Technology-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.ch

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