Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Trump Media Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 8,24 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 8,24 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 8,14 USD. Bisher wurden via NASDAQ 93'594 Trump Media Technology-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,46 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Kursplus von 112,02 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.06.2026 (6,96 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Verlust von 15,48 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Trump Media Technology am 10.08.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology -0,08 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 1.67 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 880000,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.

Redaktion finanzen.ch

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