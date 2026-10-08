Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
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08.10.2026 16:29:00
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt
Die Aktie von Trump Media Technology zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Trump Media Technology legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 8,24 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Trump Media Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 8,24 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 8,24 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 8,14 USD. Bisher wurden via NASDAQ 93'594 Trump Media Technology-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,46 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Kursplus von 112,02 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.06.2026 (6,96 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Verlust von 15,48 Prozent wieder erreichen.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Trump Media Technology am 10.08.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology -0,08 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 1.67 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 880000,00 USD umgesetzt.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.
Redaktion finanzen.ch
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