Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
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08.09.2026 20:27:13
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend stärker
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Trump Media Technology legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,3 Prozent auf 9,23 USD.
Die Trump Media Technology-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 9,23 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 9,36 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 9,05 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 377'395 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,97 USD) erklomm das Papier am 07.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 94,74 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,96 USD am 27.06.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Trump Media Technology am 10.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology -0,08 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 89,77 Prozent auf 1.67 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 880000,00 USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.
Redaktion finanzen.ch
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