Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 9,08 USD zu. Die Trump Media Technology-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,11 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 9,05 USD. Bisher wurden via NASDAQ 134'320 Trump Media Technology-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 17,97 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Trump Media Technology-Aktie 97,85 Prozent zulegen. Am 27.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,96 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie.

Trump Media Technology liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,86 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 89,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.67 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 880000,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Trump Media Technology-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.ch

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