Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology behauptet sich am Abend

Zum Vortag unverändert notierte die Trump Media Technology-Aktie um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel bei 8,28 USD. Zwischenzeitlich stieg die Trump Media Technology-Aktie sogar auf 8,38 USD. Die Trump Media Technology-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,27 USD nach. Bei 8,31 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 237'161 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Am 10.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,65 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 161,63 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 21.05.2026 Kursverluste bis auf 7,86 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie.

Am 08.05.2026 äusserte sich Trump Media Technology zu den Kennzahlen des am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,47 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 820000,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 870000,00 USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch

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