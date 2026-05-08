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08.05.2026 20:27:13

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit Kursverlusten

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit Kursverlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Trump Media Technology. Zuletzt ging es für die Trump Media Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 8,92 USD.

Trump Media & Technology
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Um 20:26 Uhr fiel die Trump Media Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 8,92 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Trump Media Technology-Aktie bis auf 8,71 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 9,04 USD. Bisher wurden heute 594'483 Trump Media Technology-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,77 USD. Dieser Kurs wurde am 15.05.2025 erreicht. 211,32 Prozent Plus fehlen der Trump Media Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.03.2026 bei 8,31 USD. Abschläge von 6,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 27.02.2026 äusserte sich Trump Media Technology zu den Kennzahlen des am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Trump Media Technology ein Ergebnis je Aktie von -0,17 USD vermeldet. Umsatzseitig wurden 1.01 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Trump Media Technology 1.00 Mio. USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch

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