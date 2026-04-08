Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit positiven Vorzeichen

Um 20:26 Uhr sprang die Trump Media Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,4 Prozent auf 9,61 USD zu. Kurzfristig markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 9,88 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 9,75 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 426'400 Trump Media Technology-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,77 USD) erklomm das Papier am 15.05.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 189,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,31 USD. Dieser Wert wurde am 21.03.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie.

Am 27.02.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,37 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,17 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1.01 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch

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