Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
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07.10.2026 16:29:00
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Zuletzt ging es für die Trump Media Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 8,43 USD.
Die Trump Media Technology-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 8,43 USD. Zwischenzeitlich weitete die Trump Media Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,37 USD aus. Bei 8,55 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 198'131 Trump Media Technology-Aktien.
Bei einem Wert von 17,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 110,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Trump Media Technology-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,96 USD. Dieser Wert wurde am 27.06.2026 erreicht. Mit Abgaben von 17,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Am 10.08.2026 lud Trump Media Technology zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Trump Media Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.67 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 89,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 880000,00 USD erwirtschaftet worden waren.
Die Trump Media Technology-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.
Redaktion finanzen.ch
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