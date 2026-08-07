Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology zeigt sich am Freitagabend gestärkt

Die Trump Media Technology-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 10,09 USD. Bei 10,41 USD erreichte die Trump Media Technology-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,97 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 504'620 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 18,97 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.08.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 88,10 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2026 auf bis zu 6,96 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,99 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Trump Media Technology liess sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,47 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology ein EPS von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -1,14 Prozent auf 870000,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 880000,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 10.08.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.ch

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