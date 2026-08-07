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07.08.2026 16:29:00

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Die Aktie von Trump Media Technology zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Trump Media Technology-Papiere zuletzt 2,7 Prozent.

Trump Media & Technology
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Um 16:28 Uhr ging es für das Trump Media Technology-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 10,16 USD. Bei 10,17 USD markierte die Trump Media Technology-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,97 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Trump Media Technology-Aktien beläuft sich auf 127'909 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.08.2025 bei 18,97 USD. 86,71 Prozent Plus fehlen der Trump Media Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,96 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 31,50 Prozent Luft nach unten.

Am 08.05.2026 legte Trump Media Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,47 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology -0,08 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -1,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 880000,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 870000,00 USD.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Trump Media Technology am 10.08.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: laviana / Shutterstock.com
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