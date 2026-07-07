Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
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07.07.2026 20:27:13
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend Verlust reich
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 4,8 Prozent im Minus bei 8,24 USD.
Die Trump Media Technology-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 4,8 Prozent auf 8,24 USD nach. Die grössten Abgaben verzeichnete die Trump Media Technology-Aktie bis auf 8,13 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 8,64 USD. Bisher wurden heute 359'443 Trump Media Technology-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,92 USD) erklomm das Papier am 23.07.2025. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 60,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,96 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Trump Media Technology-Aktie 15,53 Prozent sinken.
Am 08.05.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,47 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,14 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 870000,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 820000,00 USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2026 terminiert.
Redaktion finanzen.ch
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