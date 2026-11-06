|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.11.2026 20:27:13
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 3,97 USD ab.
Die Trump Media Technology-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 3,97 USD abwärts. Die Trump Media Technology-Aktie sank bis auf 3,95 USD. Bei 4,07 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Trump Media Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 545'024 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 17,08 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 330,77 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 3,80 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,16 Prozent.
Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Trump Media Technology am 10.08.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,86 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.67 Mio. USD – ein Plus von 89,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Trump Media Technology 880000,00 USD erwirtschaftet hatte.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Trump Media Technology rechnen Experten am 11.11.2027.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie
Gespräche mit Israel: Libanons Präsident reist für Trump-Treffen nach Washington
TMTG-Aktie im Fokus: Nach CEO-Wechsel Diskussionen über Strategie und Führung
Trump Media-Aktie im Visier: Finanzielle Lage bleibt angespannt - Truth Social bald an der Börse?
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Trump Media & Technology
|
06.11.26
|Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit Verlusten (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology gibt am Freitagnachmittag ab (finanzen.ch)
|
10.10.26
|Trump: Katie Zacharia wird neue Sprecherin des Weissen Hauses (AWP)
|
10.10.26
|Kreml: Weder Putin noch Trump wollte zuerst auflegen (AWP)
|
27.09.26
|Prozess um angebliche Drohung Comeys gegen Trump erst 2027 (AWP)
|
18.07.26
|Gespräche mit Israel: Libanons Präsident reist für Trump-Treffen nach Washington (AWP)
|
07.06.26
|Neue Proteste gegen Bauprojekt von Trump-Schwiegersohn in Albanien (AWP)
Analysen zu Trump Media & Technology
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.