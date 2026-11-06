Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit Verlusten

Die Trump Media Technology-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 3,97 USD abwärts. Die Trump Media Technology-Aktie sank bis auf 3,95 USD. Bei 4,07 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Trump Media Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 545'024 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 17,08 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 330,77 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 3,80 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,16 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Trump Media Technology am 10.08.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,86 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.67 Mio. USD – ein Plus von 89,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Trump Media Technology 880000,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Trump Media Technology rechnen Experten am 11.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

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