Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology gibt am Freitagnachmittag ab

Die Trump Media Technology-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 4,00 USD. Bei 3,98 USD markierte die Trump Media Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 4,07 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 302'881 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Bei 17,08 USD markierte der Titel am 20.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 327,00 Prozent Luft nach oben. Am 05.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,80 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Trump Media Technology-Aktie 5,00 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Trump Media Technology am 10.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,86 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology ein EPS von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 89,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.67 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 880000,00 USD ausgewiesen worden waren.

Trump Media Technology dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 09.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Redaktion finanzen.ch

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