Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology gewinnt am Abend

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 8,69 USD zu. Bei 8,79 USD erreichte die Trump Media Technology-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,69 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 165'394 Trump Media Technology-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 17,97 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 51,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2026 bei 6,96 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Trump Media Technology-Aktie 19,91 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Trump Media Technology am 10.08.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 89,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.67 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 880000,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Trump Media Technology am 05.11.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

Gespräche mit Israel: Libanons Präsident reist für Trump-Treffen nach Washington

TMTG-Aktie im Fokus: Nach CEO-Wechsel Diskussionen über Strategie und Führung

Trump Media-Aktie im Visier: Finanzielle Lage bleibt angespannt - Truth Social bald an der Börse?