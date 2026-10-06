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06.10.2026 16:29:00

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag stärker

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag stärker

Die Aktie von Trump Media Technology zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Trump Media Technology legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 8,73 USD.

Trump Media & Technology
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Die Trump Media Technology-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 8,73 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 8,79 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 8,69 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 86'303 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,97 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 105,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,96 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Verlust von 20,23 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Trump Media Technology am 10.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.67 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 880000,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
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