SMI 13'503 0.3%  SPI 18'638 0.3%  Dow 49'983 2.2%  DAX 24'721 0.9%  Euro 0.9165 0.0%  EStoxx50 5'998 1.2%  Gold 4'952 3.7%  Bitcoin 54'523 11.5%  Dollar 0.7756 -0.3%  Öl 68.0 1.0% 
06.02.2026 20:27:13

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology tendiert am Abend fester

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology tendiert am Abend fester

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,6 Prozent auf 11,40 USD.

Trump Media & Technology
8.73 CHF -2.85%
Kaufen Verkaufen

Die Trump Media Technology-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,6 Prozent auf 11,40 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 11,47 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 11,24 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 443'097 Trump Media Technology-Aktien.

Am 07.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,60 USD an. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 185,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2025 bei 10,18 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 10,70 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 07.11.2025 hat Trump Media Technology in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,10 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Trump Media Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 970000,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.01 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com