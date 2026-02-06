Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology tendiert am Abend fester

Die Trump Media Technology-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,6 Prozent auf 11,40 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 11,47 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 11,24 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 443'097 Trump Media Technology-Aktien.

Am 07.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,60 USD an. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 185,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2025 bei 10,18 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 10,70 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 07.11.2025 hat Trump Media Technology in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,10 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Trump Media Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 970000,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.01 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch

