Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
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05.10.2026 20:27:13
Trump Media Technology Aktie News: Anleger schicken Trump Media Technology am Abend ins Minus
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Trump Media Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 8,74 USD.
Die Trump Media Technology-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 1,9 Prozent auf 8,74 USD nach. Die Trump Media Technology-Aktie sank bis auf 8,65 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 253'425 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 17,97 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 105,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2026 bei 6,96 USD. Mit Abgaben von 20,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Trump Media Technology am 10.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD gegenüber -0,08 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 89,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 880000,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.67 Mio. USD ausgewiesen.
Trump Media Technology wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.
Redaktion finanzen.ch
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