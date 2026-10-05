Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
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05.10.2026 16:29:00
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Zuletzt stieg die Trump Media Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 8,96 USD.
Die Trump Media Technology-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 8,96 USD. Bei 9,05 USD erreichte die Trump Media Technology-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 9,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 90'786 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.
Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 17,97 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 100,50 Prozent Luft nach oben. Bei 6,96 USD erreichte der Anteilsschein am 27.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Verlust von 22,32 Prozent wieder erreichen.
Am 10.08.2026 hat Trump Media Technology in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.67 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 89,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 880000,00 USD in den Büchern standen.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Trump Media Technology am 05.11.2026 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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