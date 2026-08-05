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05.08.2026 20:27:13

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit Verlusten

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit Verlusten

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 10,24 USD ab.

Trump Media & Technology
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Die Trump Media Technology-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 1,0 Prozent auf 10,24 USD nach. In der Spitze fiel die Trump Media Technology-Aktie bis auf 10,09 USD. Mit einem Wert von 10,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 538'595 Trump Media Technology-Aktien.

Am 27.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 18,97 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 85,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,96 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie.

Am 08.05.2026 hat Trump Media Technology die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Trump Media Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,08 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Trump Media Technology in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -1,14 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 870000,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 880000,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Trump Media Technology-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jirsak / Shutterstock
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