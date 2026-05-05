Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology gibt am Abend ab

Die Trump Media Technology-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 9,14 USD abwärts. Bei 9,09 USD markierte die Trump Media Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,25 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 315'216 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2025 bei 27,77 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 204,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Trump Media Technology-Aktie. Am 21.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,31 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Trump Media Technology-Aktie 9,03 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Trump Media Technology am 27.02.2026 vor. Trump Media Technology vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,37 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Trump Media Technology 1.01 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

TMTG-Aktie im Fokus: Nach CEO-Wechsel Diskussionen über Strategie und Führung

Trump Media-Aktie im Visier: Finanzielle Lage bleibt angespannt - Truth Social bald an der Börse?

TMTG-Aktie schnellt hoch: Trump Media wagt Milliarden-Deal im Nuklearsektor