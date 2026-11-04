Trump Media Technology Aktie News: Anleger setzen Trump Media Technology am Mittwochabend unter Druck

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 18,8 Prozent auf 4,83 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Trump Media Technology-Aktie bis auf 4,79 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,37 USD. Von der Trump Media Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'753'088 Stück gehandelt.

Am 20.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,08 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 253,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Trump Media Technology-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,79 USD am 04.11.2026. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 0,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Trump Media Technology liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,86 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology ein EPS von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 89,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.67 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 880000,00 USD ausgewiesen worden waren.

Trump Media Technology wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 09.11.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Redaktion finanzen.ch

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