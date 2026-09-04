Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
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04.09.2026 20:27:13
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology knickt am Abend ein
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 5,3 Prozent im Minus bei 9,02 USD.
Die Trump Media Technology-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 5,3 Prozent auf 9,02 USD. Im Tief verlor die Trump Media Technology-Aktie bis auf 8,97 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 9,37 USD. Von der Trump Media Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 575'203 Stück gehandelt.
Bei 17,97 USD markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 99,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,96 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 22,80 Prozent Luft nach unten.
Trump Media Technology gewährte am 10.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Trump Media Technology vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,86 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 1.67 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 880000,00 USD umgesetzt.
Trump Media Technology dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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