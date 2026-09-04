Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Um 16:28 Uhr ging es für die Trump Media Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,8 Prozent auf 9,16 USD. Die Trump Media Technology-Aktie sank bis auf 9,15 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,37 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 168'966 Trump Media Technology-Aktien.

Bei einem Wert von 17,97 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 49,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,96 USD ab. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 23,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Trump Media Technology am 10.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology -0,08 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 1.67 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 880000,00 USD umgesetzt.

Die Trump Media Technology-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.ch

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