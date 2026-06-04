Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology legt am Donnerstagabend zu

Um 20:26 Uhr stieg die Trump Media Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,3 Prozent auf 9,01 USD. Bei 9,55 USD erreichte die Trump Media Technology-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 8,56 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'044'127 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,29 USD erreichte der Titel am 05.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 147,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,86 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Trump Media Technology-Aktie 12,72 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Trump Media Technology am 08.05.2026. Trump Media Technology vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,47 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Trump Media Technology im vergangenen Quartal 870000,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Trump Media Technology 820000,00 USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch

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