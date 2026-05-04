Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Montagabend mit negativen Vorzeichen

Um 20:26 Uhr rutschte die Trump Media Technology-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,3 Prozent auf 9,18 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Trump Media Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,18 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,36 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 284'475 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2025 bei 27,77 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 202,67 Prozent Luft nach oben. Am 21.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,31 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,43 Prozent.

Am 27.02.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,37 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,17 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.01 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

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