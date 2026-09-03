Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058
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03.09.2026 20:27:13
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology macht am Abend Boden gut
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Trump Media Technology. Zuletzt sprang die Trump Media Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,8 Prozent auf 9,58 USD zu.
Die Trump Media Technology-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,8 Prozent auf 9,58 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 9,68 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,31 USD. Von der Trump Media Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 493'693 Stück gehandelt.
Am 07.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,97 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 87,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.06.2026 bei 6,96 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Trump Media Technology gewährte am 10.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,86 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,08 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 89,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 880000,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.67 Mio. USD ausgewiesen.
Die Trump Media Technology-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.
Redaktion finanzen.ch
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